Группа Metallica запустила онлайн-выставку в честь басиста Клиффа Бертона

Рок-коллектив Metallica официально представил цифровую выставку в честь погибшего басиста Клиффа Бертона в своем онлайн-музее Black Box. В первой части экспозиции — фотографии, личные письма, интервью и видео.

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Музей доступен только членам фан-клуба коллектива, но зарегистрироваться в нем можно бесплатно, сообщает Loudwire. Помимо экспонатов, можно послушать воспоминания о Клиффе от других участников группы и коллег по сцене.

Клифф Бертон погиб в автомобильной катастрофе в 1986 году.

Ранее гитарист Кирк Хэмметт назвал лучший альбом Metallica.