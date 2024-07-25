Внучка Кобзона объявила о помолвке

Внучка певца Иосифа Кобзона рассказала соцсетях о помолвке

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Мишель Рапопорт, внучка певца Иосифа Кобзона, анонсировала свою помолвку через личный блог. 24-летняя Мишель поделилась с подписчиками фотографией обручального кольца, которое ей подарил 31-летний Бен Джордж.

Бен Джордж является владельцем бизнеса, специализирующегося на создании конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы. Эту информацию он регулярно обновляет в своих социальных сетях.

Мишель Рапопорт ведет уединенный образ жизни и редко публикует посты в сети. Хотя она не афишировала свои отношения с Джорджем, о помолвке решилась сообщить открыто.

В 2022 году Рапопорт успешно завершила обучение на юридическом факультете Оксфордского университета. В личном блоге она делилась радостью от осуществления своей мечты о поступлении в престижный вуз.

Мишель — дочь Натальи Кобзон и юриста Юрия Рапопорта. В семье также растут трое ее братьев и сестер: Идель, Арнелла-Мари и Ален-Джозеф. У Иосифа Кобзона от сына Андрея есть еще трое внуков: Полина, Анита и Михаил.

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