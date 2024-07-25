Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам

Задолженность 46-летнего актера Игоря Петренко по алиментным выплатам впервые за последние месяцы уменьшилась. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные сайта Федеральной службы судебных приставов.

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В июне 2024 года долг актера по алиментам составлял 8,393 млн рублей, а к 24 июля 2024 года уменьшился до 7,797 млн рублей. Соответственно, Петренко погасил задолженность размером 596 тысяч рублей на каждого ребенка - более миллиона.

У Петренко долг перед двумя сыновьями от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой. 17-летний Матвей и 16-летний Корней живут с мамой, но продолжают общаться с отцом. Климова и Петренко оформили развод десять лет назад, а в 2015 году заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов.

Накануне Климова рассказала, что у нее появился вкус к жизни после взросления детей.