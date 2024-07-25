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Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам

Задолженность 46-летнего актера Игоря Петренко по алиментным выплатам впервые за последние месяцы уменьшилась. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные сайта Федеральной службы судебных приставов.

Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам
© Газета.Ru

В июне 2024 года долг актера по алиментам составлял 8,393 млн рублей, а к 24 июля 2024 года уменьшился до 7,797 млн рублей. Соответственно, Петренко погасил задолженность размером 596 тысяч рублей на каждого ребенка - более миллиона.

У Петренко долг перед двумя сыновьями от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой. 17-летний Матвей и 16-летний Корней живут с мамой, но продолжают общаться с отцом. Климова и Петренко оформили развод десять лет назад, а в 2015 году заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов.

Накануне Климова рассказала, что у нее появился вкус к жизни после взросления детей.

"Когда ты многодетная мама, долгие годы делаешь то, что не тебе надо, а детям. А сейчас они выросли, и я поняла, что у меня появилось время. Так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка нравится. Просто выйти погулять не с коляской и не по работе, а для себя", — отметила Климова.
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Игорь Петренко
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