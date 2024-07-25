Жители Милана приняли концерт Трэвиса Скотта за землетрясение

Трэвис Скотт собрал на концерте в Милане 80 тысяч зрителей. После того как рэпер восемь раз исполнил хит FE!N, местные жители приняли вибрации с концерта за землетрясение.

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Горожане начали писать в соцсетях, что почувствовали сильные толчки, но предупреждений о возможных катаклизмах не было, сообщает Billboard.

«Прошлая ночь была как сон… Милан, вы мне ничего не должны. Вы отдали все, 80 тысяч человек провели время как никогда хорошо», — написал Скотт по итогам концерта.



Ранее фанаты певицы Тейлор Свифт случайно вызвали землетрясение на ее концерте.