Первую картину Сида Барретта продадут на аукционе

Картина музыканта Сида Барретта Dried Flowers («Сухоцветы»), которая считается самой ранней в его творчестве, выставлена на аукцион. Основатель Pink Floyd написал ее в 1963 году во время учебы в колледже в Кембридже.

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Стоимость полотна оценивается в 6000–8000 фунтов стерлингов (это более 600 тысяч рублей).

Сид Барретт подарил картину своей сестре Розмари. Сейчас же работа принадлежит мужчине по имени Брайан Вернхэм, который выкупил ее в 2006 году на благотворительном аукционе. Ранее Вернхэм курировал выставку с картинами Барретта в лондонской галерее Idea Generation.

Торги пройдут в аукционном доме Thomson Roddick Callan в Карлайле 30 июля, сообщает Prog.

Барретт учился на художника и продолжал заниматься живописью, после того как ушел из Pink Floyd и в целом из музыки. Некоторые из его произведений впоследствии ушли с молотка за несколько тысяч фунтов.