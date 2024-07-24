Анна Семенович: "Я могла спиться после того, как бросила спорт"

До того, как стать певицей и примкнуть к группе "Блестящие", Анна Семенович строила спортивную карьеру. С детства она занималась фигурным катанием и добилась больших успехов - стала мастером спорта международного класса, выступала в том числе с Романом Костомаровым. Сейчас она понимает, что ее жизнь могла сложиться совсем иначе.

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"Я могла спиться после того, как бросила спорт, ведь многие спортсмены спиваются от стресса, не выдерживают. Я могла стать пьянчугой и непонятно где закончить свою жизнь", - признает она.



Впрочем, видит она и другие возможные пути, по которым не пошла. По словам Анны Семенович, могло получиться так, что она вышла бы замуж, стать многодетной мамой и домохозяйкой. Или она могла не вернуться в Россию, а остаться в США, где тренировалась. " Моя бы жизнь по-другому сложилась. Но она сложилась так, как сложилась", - порассуждала она в интервью на YouTube-канале Omline.

Анна Семенович считает, что путь, по которому она в итоге пошла, - это ее предназначение, ее повела по нему судьба.

Сейчас певице 44 года. Она пока не вышла замуж, но в последнее время не скрывает, что у нее есть избранник. Певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером. Недавно выяснилось, что он еще состоит в официальном браке с другой женщиной. Однако, по словам певицы, бракоразводный процесс уже запущен.