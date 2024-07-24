Ивлеева выплатила ФНС все долги

Телеведущая Анастасия Ивлеева погасила все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Baza.

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По данным канала, за последние несколько дней Ивлеева выплатила ФНС почти 21 миллион рублей. При этом весь долг телеведущая погасила еще 22 июля.

В прикрепленном к тексту скриншоте говорится, что средства уже поступили в ФНС и исполнительное производство в отношении Ивлеевой прекращено.

Ранее сообщалось, что телеведущей ограничили выезд за границу из-за многочисленных долгов по налогам. Кроме того был наложен арест на Lamborghini Urus Ивлеевой.