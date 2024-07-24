Ивлеева выплатила ФНС все долги
Телеведущая Анастасия Ивлеева погасила все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Baza.
По данным канала, за последние несколько дней Ивлеева выплатила ФНС почти 21 миллион рублей. При этом весь долг телеведущая погасила еще 22 июля.
В прикрепленном к тексту скриншоте говорится, что средства уже поступили в ФНС и исполнительное производство в отношении Ивлеевой прекращено.
Ранее сообщалось, что телеведущей ограничили выезд за границу из-за многочисленных долгов по налогам. Кроме того был наложен арест на Lamborghini Urus Ивлеевой.