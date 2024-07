Уилл Смит заключил контракт с инди-лейблом

Актер и певец Уилл Смит стал подписантом нового независимого лейбла SLANG. Это значит, что скоро у артиста может выйти новый материал. К слову, последний альбом Смит выпустил в 2005-м.

О контракте сообщает The Hollywood Reporter.

В прошлом месяце Уилл исполнил новый трек You Can Make It на BET Awards. Мероприятие стало первым крупным публичным появлением музыканта на церемониях награждения после «Оскара» в 2022-м.

По некоторым данным, Смит готовит альбом, который, предположительно, называется Dance in Your Darkest Moments. Его предыдущий лонгплей Lost and Found вышел почти 20 лет назад.