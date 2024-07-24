ФНС заблокировала счета Глюкозы на фоне скандала

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) за долг в размере 263 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на соответствующие данные ФНС.

Отмечается, что счета Глюкозы подверглись блокировке 22 июля после скандального выступления певицы в Красноярске. Сумма ее налогового долга составила 263 тысячи рублей. Счета певицы были заморожены в ВТБ, Альфа-банке и «Райффайзене».

Напомним, что 20 июля Глюкоза во время выступления в Красноярске вела себя неадекватно: использовала нецензурную лексику, позволяла себе пошлые жесты и пела мимо нот. За странное поведение в «Лиге безопасного интернета» предложили проверять певицу перед каждым выступлением, а продюсер Максим Фадеев пообещал запретить ей выступать под псевдонимом и петь написанные им песни.

Глюкоза улетела из России после скандального концерта

Позже Глюкоза объяснила свое поведение приемом антидепрессантов и снотворных из-за смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером. Известно, что после скандала певица улетела из РФ.