Невеста Лепса похвасталась украшением за 765 тысяч рублей

Невеста певца Григория Лепса, 18-летняя студентка Аврора Киба, в своем Telegram-канале похвасталась подвеской в виде крестика из платины с бриллиантами от бренда Tiffany за 765 тысяч рублей. Девушка показала фирменную коробку от украшения и не уточнила, кто сделал ей дорогой подарок. Пользователи в комментариях предположили, что это презент от 62-летнего Лепса.

Крестик «Тиффани», — поделилась радостью с поклонниками Киба.



Ранее стало известно, что мать Кибы пытается отговорить ее от свадьбы с Лепсом, о чем рассказали в окружении пары. Татьяна Киба также запрещает 18-летней дочери переезжать в дом к певцу. Источник добавил, что, может, мать и не против такого зятя, однако ее очень смущает разница в возрасте.

Ранее Лепс появился на частном мероприятии с 18-летней Кибой. На распространенных в Сети кадрах 62-летний артист счастливо и широко улыбался. Спутница певца была более сдержана в эмоциях и лишь слегка улыбнулась, глядя на фотографа.

«Мама против». 18-летней невесте Лепса не разрешили переехать к нему

Известно, что Киба недавно окончила школу и поступила в дорогостоящий Лондонский колледж моды — London College of fashion, обучение в котором стоит более 1,7 млн рублей в год, девушка будет изучать дизайн одежды.

Отмечается, что возлюбленная артиста давно увлекается дизайном. По данным журналистов, певец переезжать в столицу Великобритании не планирует.