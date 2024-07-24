В Госдуме потребовали проверить поведение Лолиты на концертах

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила МВД проверить поведение певицы Лолиты Милявской на концертах. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина заявила, что на недавних концертах в Санкт-Петербурге артистка «вела себя провокационно». По ее словам, Лолита кричала на зрителей, а также исполняла композиции рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. По мнению депутата, действия звезды необходимо проверить на соответствие российскому законодательству.

Ранее Лолиту раскритиковали за исполнение на концерте песни Моргенштерна Cadillac. В ответ певица призвала не приписывать ей «такие специальные действия провокационные».