Действиями участников шоу «Последний герой» заинтересовалась прокуратура

Природоохранная прокуратура Республики Алтай организовала проверку сообщений о незаконной охоте на выдру в шоу «Последний герой». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Проверку начали после того, как в эфире одного из выпусков проекта показали кадры, где участник разделывает тушку пушного животного. По данным прокуратуры, сроки охоты на выдру в период съемок «Последнего героя» были закрыты, а сама добыча осуществлена запрещенным способом.

В связи с этим, прокуратура направила запрос в МВД региона, чтобы установить личности граждан, причастных к охоте. Это необходимо несмотря на то, что в шоу все имена указаны.

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