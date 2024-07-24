СМИ рассказали об «ультиматуме» Вайкуле Путину

Певица Лайма Вайкуле заявила, что может снова начать выступать в России, если президент РФ Владимир Путин «все исправит». Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на ее новое интервью.

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Как отмечает «Царьград», Вайкуле заявила, что приедет в Россию, если Путин «открутит назад» украинский кризис. Также она призвала российские власти «покаяться», рассказал телеканал.

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Вайкуле не раз выступала против СВО. В 2022 году во время концерта в Литве она вышла на сцену с украинским флагом. Позже в одном из интервью певица заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски».

Летом 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию. Он подчеркивал, что иностранцы, «публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах».