Вышел еще один посмертный сингл SOPHIE «Berlin Nightmare»

Опубликован трек ныне покойной шотландской певицы и диджея SOPHIE «Berlin Nightmare». Он войдет в посмертный альбом артистки, который увидит свет 27 сентября.

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Berlin Nightmare — это мрачный клубный трек, записанный вместе с электронным музыкантом Эвитой Мандзи.

В июне вышел первый сингл из лонгплея, Reason Why, при участии немецкой исполнительницы Ким Петрас и американского R&B-дуэта BC Kingdom.

Софи Зион (имя SOPHIE) погибла в результате несчастного случая, упав с высоты, в 2021 году в возрасте 34 лет. На счету певицы один полноформатник Oil of Every Pearl’s Un-Insides (2018).

В недавнем альбоме электропоп-артистки Charli XCX «BRAT» есть композиция So I, посвященная Софи.