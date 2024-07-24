Филиппа Киркорова после эвакуации из каньона в Сочи отпаивали горячим чаем. Об этом сообщает Kp.ru.

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23 июля на Сочи обрушились сильные ливни. В этот день Филипп находился на съемках фильма в горах. Выйдя на связь, певец заявил, что «бурная река» смыла съемочную площадку за 7 минут. Команда не могла самостоятельно выбраться из горного села, поэтому ждала эвакуацию. Через некоторое время Филиппа и членов съемочной группы отвезли на базу отдыха и напоили горячим чаем.

«Все пили горячий чай, грелись в теплых халатах и куртках. В горах в дождь достаточно прохладно. Филиппа Бедросовича забрали его помощники, как дождь прекратился, и увезли в отель. Никто не пострадал, только немного намокли», — рассказала актриса массовки.



Известно, что Киркоров проживает в самом дорогом отеле Сочи. За двухкомнатный люкс артист платит 60 тысяч рублей в сутки.

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