Семенович объяснила свое решение уменьшить грудь

Экс-солистка «Блестящих» не скрывает: внешними данными природа наградила ее щедро. На пике популярности Анны Семенович самым часто задаваемым вопросом о ней был о груди и пластических операциях. Певица не без грусти по сегодняшний день говорит, что пышный бюст, хотя и помог ей привлечь внимание поклонников, доставил немало хлопот. Помимо того что артистка чувствовала физический дискомфорт, она страдала также и от того, что ничего, кроме большого бюста, в ней не видят.

«В какой-то момент так слишком сильно было привлечено внимание к моей груди, что мне приходилось доказывать... А я такой человек, который хочет доказывать, который борется со стереотипами общества. Не борется, вернее, а я их к себе не приемлю. Я понимала, что грудь сложила вокруг меня стереотипное мнение, что я — это только грудь. А то, что я мастер спорта международного класса по фигурному катанию, что я пять лет отработала в коллективе "Блестящие", что я прошла шесть "Ледниковых периодов", что снялась в огромном количестве фильмов, вела огромное количество программ и на телевидении, и на радио — это люди как будто бы не замечали», — поделилась Семенович в свежем интервью на YouTube-канале Omline.



Анна вспоминает, что в одночасье ее жизнь превратилась в доказательный процесс. Попытки показать обществу, что у певицы есть не только физические данные, привели к тому, что Семенович решилась на тяжелую операцию по уменьшению груди.

«Как будто я уже начала с ней бороться. Грудь влияла на мою жизнь и диктовала мне набор определенных действий, которые я делала», — добавила певица.



Со временем только психология помогла Семенович осознать, что она не должна кому-то что-либо доказывать.

Ранее Анна Семенович призналась, на сколько килограммов похудела благодаря аналогу нашумевшего «Оземпика».