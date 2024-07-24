Пригожин рассказал, как Валерия подверглась нападению

Валерия нашла своего человека Иосифа Пригожина, с которым уже многие годы живет душа в душу. Продюсер обожает свою единственную супругу, а также гневно относится к ее прошлому спутнику жизни, который занимался рукоприкладством и держал в страхе певицу, а также их общих детей.

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Речь идет про Шульгина, в браке с которым вокалистка родила 3 наследников. К сожалению, в то время Валерию некому было защитить, хотя она пыталась найти поддержку у окружающих, но не могла. Никто не горел желанием вмешиваться в семейные отношения пары, зная, насколько жесткий и вспыльчивый характер у Шульгина.

«Никто не помог — ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите «Песню года-94» или «96», я не помню точно, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — сетовал Пригожин, с болью смотря на кадры прошлых лет.



Однако, с тех пор, как певица вырвалась из оков Шульгина, ее жизнь кардинально изменилась. Иосиф смотрит на жену с большой любовью и старается дать ей все, что она упустила в отношениях с бывшим мужчиной.