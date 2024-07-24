Экс-домработница Люся ответила на обвинения в сторону Пугачевой

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дорондова (также известная как Люся) призналась, что никак не может привыкнуть к новостям о ее экс-работодательнице в СМИ. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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По ее словам, публика не осознает истинные причины, из-за которых Пугачева уехала из России, а потому делает неправильные выводы. Дорондова отметила, что люди любят исполнительницу «и просто не понимают, почему все вот так получилось».

«Когда вот это все началось, стали писать: «Предатели…» Она никого никогда не предавала! И не предаст! Это я знаю точно», — заявила экс-домработница.



Люся также призналась, что ее возмущают высказывания в адрес Примадонны относительно ее фигуры в Юрмале. Накануне Пугачеву заметили там на прогулке — пользователи Сети отметили, что певица еле идет, сильно похудела и сутулится. Доронова напомнила, что знаменитости уже 75 лет и у нее больные ноги и сердце.