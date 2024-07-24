Cколько заплатят Селин Дион за исполнение песни на Олимпиаде-2024

Канадская певица Селин Дион получит 2 млн долларов (примерно 174 млн рублей) за исполнение песни на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр. Об этом пишет издание TMZ.

© Passion.ru

Известно, что торжественное мероприятие состоится 26 июля в Париже. Предполагается, что на церемонии также появится Селин Дион. Артистка исполнит одну композицию и получит за это 2 млн долларов. Помимо этого, певице должны покрыть все расходы на поездку. Уточняется, что артистка «чувствует себя хорошо».

Появление на Олимпиаде станет первым выступлением 56-летней звезды с тех пор, как она прекратила гастроли и ушла со сцены после того, как в декабре 2022 года ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности».

Ранее мы писали, что тяжелобольная Селин Дион планирует выйти на сцену в Лас-Вегасе впервые за 4 года.