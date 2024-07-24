Варнава рассказала, на что живет после отмены на ТВ

Российская артистка Екатерина Варнава столкнулась с тяжелым периодом не только с точки зрения личной, но и профессиональной жизни. Она пережила развод с режиссером Александром Молочниковым, который, по слухам, ей изменял, и лишилась работы на телевидении.

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Последние годы Екатерину Варнаву преследовали неудачи. Поначалу Варнава лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», а позже отменили сериал «Безбашенная», где комедиантка играла главную роль. В итоге звезда практически перестала появляться на публике, набрала лишний вес и даже, по признаниям, впала в глубокую депрессию. Череда потрясений сказалась и на финансовом состоянии Варнавы.

— Я веду частные мероприятия. Играю, но это вообще не вопрос денег, в спектакле «Я — Марлен», который поставил Савва Савельев с Семеном Штернбергом, — передают слова звезды с YouTube-канала «Александр Соколовский».



Варнава планирует представить собственный проект Drama Queen, в который вкладывает все накопленные личные средства. Она также призналась, что работа за кадром оказалась ей по душе и она была бы не против когда-нибудь попробовать себя в качестве продюсера.

Ранее сообщалось, что режиссер и бывший муж Екатерины Варнавы Александр Молочников в настоящее время проживает в Америке. СМИ сообщали, что из-за взятого в крупном размере долга ему грозило заключение сроком на два года в колонии. Позже артист опроверг эту информацию.

Шоумен Александр Гудков и по совместительству друг Варнавы также долгое время не появлялся на публике. Позже артист и экс-участник шоу Comedy Woman, покинувший Россию в 2022 году, вернулся на родину.