Оставшийся анонимным менеджер агентства по организации мероприятий назвал слухи о востребованности певицы Глюкозы (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) преувеличенными после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщает kp.ru.

По словам инсайдера, гонорар Глюкозы на частные мероприятия зависит от города — в Москве и близлежащих городах это 1,5 млн рублей — 2 млн рублей, в более дальних регионах — 2,5 млн рублей — 3 млн рублей. Однако певице заплатили вдвое больше.

Глюкоза улетела из России после скандального концерта в Красноярске

«5 млн рублей — большая удача для Натальи. Так как за такие деньги на вашем юбилее сам безупречный и талантливый Николай Басков и споет, и проведет. И масса других отличных артистов. Другое дело, что в июле многие востребованные звёзды с семьями в отпусках, которые решаются прервать крайне редко и за солидное вознаграждение», — объяснил он.



20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

22 июля Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.