Умер один из патриархов британского блюз-рока Джон Мейолл

В Калифорнии на 91-м году жизни скончался известный британский музыкант Джон Мейолл. Пионер блюз-рока, он основал коллектив Bluesbreakers, в котором начинали свой творческий путь Эрик Клэптон и участники группы Fleetwood Mac.

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«Проблемы со здоровьем, которые вынудили Джона завершить его грандиозную гастрольную карьеру, окончательно привели одного из величайших гастролеров этого мира к покою», — сказано в соцсетях артиста.



Джон Мейолл родился в английском городе Мэклсфилд в 1933 году. Еще подростком он начал изучать джазовую и блюзовую коллекции своего отца, а также научился играть на фортепиано, гитаре и губной гармошке.

По образованию Мейолл был дизайнером, однако решил посвятить свою жизнь музыке, переехав в «свингующий» Лондон в 1963 году и оставив позади участие в группах Power House Four и Blues Syndicate. В столице артист основал коллектив Bluesbreakers, в котором в начале карьеры участвовали певец Эрик Клэптон и будущие музыканты знаменитой рок-группы Fleetwood Mac: Джон Макви, Питер Грин и Мик Флитвуд.

За все годы существования Bluesbreakers к команде присоединялись разные исполнители: Мик Тейлор, позднее некоторое время игравший в The Rolling Stones, Джек Брюс, будущий участник группы Cream, и другие.

Мейолл продолжал выпускать альбомы и давать концерты до 2022-го. В этом году его введут в Зал славы рок-н-ролла.