Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя) улетела из России после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщает издание «СтарХит».

23 июля Глюкоза была замечена в Баку. По информации издания, певица прилетела, чтобы выступить на международном музыкальном фестивале «Dream Fest». Артистка не вышла на красную дорожку мероприятия и отказалась общаться с журналистами. Поп-исполнительница была запечатлена в черной кепке и солнцезащитных очках.

20 июля в Красноярске состоялся концерт певицы Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля Максим Фадеев заявил, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

22 июля Наталья Чистякова-Ионова впервые прокомментировала свое выступление. Певица заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее Собчак заступилась за Глюкозу в конфликте с Фадеевым.