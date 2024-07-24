75-летняя певица Алла Пугачева забросила могилу брата после отъезда из России. Об этом сообщает Kp.ru.

© Passion.ru

Как выяснилось, после отъезда из России Алла Пугачева оборвала связи с семьей. Она не только отказывается от общения с родственниками, проживающими в Москве, но и забросила могилу брата.

Певица на протяжении нескольких лет платила деньги за уборку на могиле. Когда семья приехала на кладбище, то обнаружила, что за захоронением никто не ухаживал. Родственники Пугачевой хотели получить от нее документы, позволяющие самостоятельно принимать решения по уходу за могилой. Однако в ответ им нагрубили.

«Получается, что все-таки отвернулась, раз ее не интересует кладбище. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна. В итоге я сейчас сама восстанавливаю все документы», — сообщила семья певицы.



Ранее родственники Аллы Пугачевой заявили, что она бросила их из-за мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алла Пугачева выходит за пределы дома в Юрмале только в сопровождении охраны.