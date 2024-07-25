Алла Пугачева: лай Вайкуле, подачка Аллегровой и сиротство

Народная артистка СССР Алла Пугачева стала сиротой при живых родственниках, хотя у нее и есть верная приспешница Лайма Вайкуле. Каковы последние новости о Примадонне 25 июля?

Что Вайкуле сказала о Пугачевой

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в очередной раз выгородила Примадонну. В беседе с латвийскими журналистами она сравнила критику Пугачевой со стороны коллег с лаем маленьких собак. По мнению Вайкуле, никакие высказывания хейтеров не могут повлиять на репутацию артистки.

«Невозможно перечеркнуть каким-то... Кто их вообще помнит и знает?! Откуда? Из каких кустов они вылезли? Они теперь пишут про Аллу... Ну кто они?! Пара акробатов как-то рассказали мне смешную историю про свою маленькую собачку. Она все время лаяла на всех больших. Однажды собачка в очередной раз начала лаять на овчарку, та повернулась: „Гав!“ — и собачка упала на спину с визгом. <...> Вот эта история сейчас подходит к тому, что вот эти маленькие тяв-тяв про Аллу. <...> Ну она всю жизнь создавала свою репутацию, себя, свою правду, которую люди признали и полюбили. И она честная, и вот она такая. И теперь какая-то рожа... Когда смотрю на них... Они просто такие Шариковы», — заявила исполнительница.



После ухода Примадонны с российской сцены ее место пытались занять другие, однако Вайкуле не видит среди них достойных. По мнению исполнительницы, на эстраде появились «какие-то люди забытые», которым «не хватило духу остаться на плаву».

«Они же были известные, но затихли. Потому что это большая работа и сильная выдержка. Не значит, что всю жизнь ты должен быть на пике, но ты должен быть узнаваем. Тебя должны помнить. Они пропали, их не было 20 лет, и вдруг они возникли. Теперь еще рассказывают, что это потому что Алла им запрещала выступать. Нельзя помешать тому, кого нет!» — возмутилась Вайкуле.



Почему Пугачева осталась без семьи

Примадонна при живых родственниках оказалась едва ли не сиротой. Племянник певицы Владислав Пугачев вместе с женой Гузель рассказали, что певица отказалась от общения с ними. В этом решении родственники винят супруга артистки Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Я думаю, да, [муж повлиял]. Сто процентов. Это и Влад подтвердит. Алла Борисовна ему доверилась. Но я думаю, что Галкин ее использует. Человеку уже 75 лет. Она подпала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин не дает ей общаться ни с кем», — сказала Гузель.



Женщина считает, что Галкин запретил Примадонне общаться с племянником и его супругой и ребенком, преследуя корыстные цели. По мнению Гузель, шоумен сделал это, чтобы у нее не было близких.

У артистки подрастает маленькая внучка Алла, которую Пугачева ни разу не видела и не поздравляла с днем рождения, хотя девочке она приходится единственной бабушкой.

Как Аллегровой перепала песня Пугачевой

Представители Международной федерации «Алламания» рассказали, что песня «Странник» стала подачкой Пугачевой народной артистке РФ Ирине Аллегровой. Народная артистка СССР отказалась от дорожки после ссоры с Игорем Николаевым, написавшим трек именно для Примадонны. Впоследствии композиция «Странник» стала хитом Аллегровой.

Певица подарила коллеге еще несколько судьбоносных треков, пишет портал ProZvezd. Речь идет о композиции «Я тучи разведу руками», написанной Ильей Резником. Примадонна решила, что Аллегровой трек пригодится больше.

Аналогичным образом в репертуаре певицы появилась песня «Императрица». Изначально композицию должен был исполнять Филипп Киркоров, делая отсылку к Пугачевой. Сама же народная артистка позже сказала, не могла же она такое спеть сама про себя.