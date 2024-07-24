Возлюбленная Джейсона Стэйтема прошлась по улице в прозрачном топе

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по улице Западного Голливуда в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема отправилась на шопинг в классических брюках со стрелками и прозрачном темно-зеленом топе из крупной вязки, сквозь который просвечивал черный бюстгальтер. Помимо этого, звезда надела босоножки и воспользовалась солнцезащитными очками. Вдобавок она распустила волосы и нанесла нейтральный макияж.

Ранее в июле возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в боди. Роузи Хантингтон-Уайтли позировала перед зеркалом в черном изделии бренда Marks & Spencer.