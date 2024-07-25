Ян Абрамов сменил адвоката в деле о разводе с Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов принял решение сменить адвоката, представляющего его интересы в бракоразводном процессе.

Ранее его разводом с Алсу занимался Денис Голубев, специализирующийся на семейном праве, теперь он обратился к Александру Добровинскому. Его имя нередко упоминается в светской хронике в связи с делами звездных клиентов.

Киркоров заступился за супруга Алсу

"На первом месте для него (Абрамова - прим. "Кинократии") - спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете", - заявил адвокат "СтарХиту"



В начале июля Алсу подала иск о разделе имущества. Близкие певицы утверждают, что она уже находится в новых отношениях и ее поддерживают дети.