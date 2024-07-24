Ушла из жизни советская актриса Дана Алтайбаева

Ушла из жизни Дана Алтайбаева, советская казахская непрофессиональная актриса, писательница.

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Дана Жусуповна Алтайбаева родилась в 1945 году. Отец - известный журналист, писатель-сатирик и переводчик произведений русских классиков Жусуп Алтайбаев.

Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков. Была признанным в республике специалистом по французскому языку и культуре, переводчиком, кандидатом филологических наук, профессором кафедры мировых языков КазГЮУ и Университета "Астана". Автор книги "Мир перевода".

Снялась в нескольких художественных фильмах. Дебют - в 1963 году в состоящей из трех новелл киноантологии "И в шутку, и всерьез…" - Алтайбаева появляется во второй новелле, в "Молодоженах", сыграв Галию.

Сыграла Тану-апа в знаменитой музыкальной комедии "Казахфильм" "Ангел в тюбетейке" - это один из самых известных проектов студии. Обе ленты шли в общесоюзном прокате.

Информация об уходе артистки появилась сегодня в ее профиле на портале "Кино-театр.ру".