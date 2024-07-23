«Относился как к дочке»: Фадеев рассказал, как спас Глюк’oZу от нищеты

Музыкальный продюсер Максим Фадеев и автор проекта «Глюк’oZа», под которым выступает певица Наталья Чистякова-Ионова, заявил в своем Telegram-канале, что 25 лет назад во время начала работы с артисткой у ее семьи была тяжелая финансовая ситуация. По словам Фадеева, карьера исполнительницы «подарила им новую жизнь». Продюсер отметил, что долгие годы относился к Ионовой как к родной дочери.

Когда мы начали работать, она и ее семья были в тяжелейшей ситуации. Карьера Наташи буквально подарила им новую жизнь. И ее бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком, — заявил Фадеев.



Продюсер подчеркнул, что «шесть лет назад произошли события», после которых он прекратил общаться с семьей исполнительницы. Фадеев также удивился, что артистка заметила это всего месяц назад.

Манипуляции и вранье — как раз ее [Натальи Чистяковой-Ионовой] конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании, — добавил музыкант.



Ранее Фадеев заявил, что намерен лишить Чистякову-Ионову возможности пользоваться сценическим псевдонимом и исполнять написанные им песни через суд. Комментируя скандал с артисткой на Дне металлурга в Красноярске, он заявил, что ее поведение «переходит все границы», а «перформансы с почесыванием» затрагивают его репутацию.

Фадеев объяснил, что Чистякова-Ионова больше не является частью проекта «Глюк’oZа». Он отметил, что все это время она была приглашенной артисткой, но «ее время вышло». По его словам, певицу попросили уйти из музыкального коллектива из-за «неадекватного поведения» и ее политических взглядов.