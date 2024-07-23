Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья

Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля Сочи. Соответствующий пост появился у него в социальных сетях.

Ранее Киркоров сообщал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя и схода селевых потоков во время съемок. При этом представитель певца Екатерина Успенская отмечала, что его безопасности ничто не угрожает.

«Наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Мы живы, здоровы», — написал Киркоров.



Также он поблагодарил всех, кто беспокоился за него, и тех, кто помог ему и съемочной группе выбраться из ущелья. Кроме того певец указал, что будет находиться на съемках фильма «Братья» в Краснодарском крае в течение двух-трех месяцев.