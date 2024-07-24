Суд оставил в силе штраф рэперу VACIO за "голую вечеринку"

Мосгорсуд оставил в силе решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей рэперу VACIO (Николай Васильев).

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Ранее он был признан виновным в пропаганде нетрадиционных отношений на вечеринке с провокационным дресс-кодом в декабре 2023 году (признана пропагандой ЛГБТ (движение запрещено в РФ).

Постановление Лефортовского районного суда города Москвы Мосгорсуд оставил без изменения, передает РИА Новости.

Засветившийся на скандальной вечеринке в одном лишь носке музыкант отбыл два административных ареста за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство, был признан годным к военной службе и должен был отправиться в армию во время весеннего призыва.

Однако он сбежал из России после получения повестки. После этого лейбл Rocket Records разорвал отношения с артистом.