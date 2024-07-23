Бизнесмен Эмин Агаларов впервые подтвердил тайную свадьбу с Аленой Гавриловой. Об этом он рассказал в интервью StarHit.

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Эмин Агаларов высказался о недавней свадьбе с Аленой Гавриловой.

"Было время до Dream Fest чем-то заняться, решил пожениться… Спонтанно. Потому что я очень люблю свою жену, и я решил все-таки еще раз на ней жениться", — рассказал он.



Эмин Агаларов девять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. У экс-супругов трое общих детей: сыновья-близнецы Микаил и Али и девочка Амина. Пара рассталась в 2015 году. Певец признавался в интервью Ксении Собчак, что скрывал от семьи новость о разводе — родственники все узнали только из СМИ.

Отец музыканта Араз Агаларов пытался отговорить сына от такого шага, но все же не смог его переубедить. По словам певца, его отношения с Алиевой только улучшились, когда они перестали быть мужем и женой. Артист рассказывал, что они часто созваниваются, обсуждая будущее детей и делясь своими переживаниями.

В июле 2018 года музыкант женился на Гавриловой, а в 2020 году супруги официально развелись, но через год воссоединились. У пары есть общая дочь Афина. По словам артиста, Гаврилова и Алиева не сразу наладили контакт, но потом смогли выстроить хорошие отношения, и иногда женщины с детьми вместе летают на семейный отдых.