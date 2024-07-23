Украинская певица и актриса Вера Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России. Своими переживаниями она поделилась в интервью для YouTube-канала Woman Insight.

Артистка заявила, что потеряла стабильность, покинув страну, где у нее было много «внешних источников поддержки».

«Оказалось, что без этих опор я сама рухнула. Таким образом, я распалась на кусочки и потерялась», — призналась Брежнева.



Звезда рассказала, что развод с продюсером Константином Меладзе заставил ее поменять свои взгляды на жизнь. Брежнева пояснила, что ей пришлось учиться слушать себя и изучать свои желания и потребности.

Ранее стало известно, что Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Организаторы выступлений исполнительницы заявили, что певица часто бывает в России, а новости, что она финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ), не более чем слухи.