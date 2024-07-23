Мадонна переиздаст альбом Like a Prayer на виниле в честь его 35-летия
Певица Мадонна с помощью лейбла Rhino перевыпустит свой четвертый лонгплей Like a Prayer (1989) на серебристом виниле к 35-й годовщине его выхода. Релиз станет вторым в серии Silver Collection, посвященной 40-летию карьеры артистки.
Кроме пластинки в набор войдет постер с черно-белым снимком Мадонны с задней обложки Like a Prayer, сделанным фотографом и режиссером Хербом Ритцем.
В прошлом году звезда переиздала свой третий альбом True Blue (1986).
Ранее актер Райан Рейнольдс рассказал, что лично встречался с исполнительницей, чтобы попросить разрешения вставить трек Like a Prayer в предстоящий фильм «Дэдпул и Росомаха».
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