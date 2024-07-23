«Пела она очень плохо»: как Пугачева продвинула Лайму Вайкуле на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, как Лайме Вайкуле удалось добиться популярности.

© Passion.ru

По словам критика, Вайкуле за свое появление на эстраде должна благодарить Аллу Пугачеву.

«Лайка появилась только потому, что Пугачева отказалась петь песни «Ночной костер», «Вернисаж», «Еще не вечер» и многие другие, которые писали Паулс и Резник. Они писали песни в большом количестве, и все они были хорошие», – рассказал Сергей.



Соседов отметил, что Алла Пугачева пела мало и брала всего 2-3 песни в год, а также долго их «выдерживала». Некоторые из композиций могли лежать у нее по несколько лет и теряли актуальность, тогда артистка их уже не записывала.

«Последней каплей для Резника, поэта, которому Пугачева очень многим обязана, стало препирательство певицы по поводу песен «Делу время» и «Без меня тебе, любимый мой», которые она решительно не хотела записывать. Резник просто умолил ее спеть эти песни, это стоило ему огромных усилий. Пугачева в итоге их спела, но ни о каких новых песнях Паулса – Резника уже не могло быть и речи», – пояснил он.



Сергей рассказал, что тогда поэты обратили свое внимание на Лайму Вайкуле, которая в середине 80-х годов работала в варьете «Юрас перле» в Юрмале.

«Пела она очень плохо, и у Паулса был большой скепсис в отношении нее. Она только хорошо двигалась. Но Резник все же настоял. Для Вайкуле наняли педагога по вокалу, режиссера, который мог ставить ей номера, и так мы узнали ее имя. Но вопрос: если бы Пугачева спела все эти песни, появилась бы на эстраде Вайкуле? Когда бы она появилась и с чем?» – поделился критик.



Полный текст от сайта «Страсти» о жизни Лаймы Вайкуле и скандалах можно прочитать здесь.