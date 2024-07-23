«Стыдно жить»: Успенская порассуждала о будущем артистов-иноагентов

Артисты, признанные иноагентами, вряд ли смогут вернуть прежнюю аудиторию, заявила певица Любовь Успенская на встрече с молодежью в Донецке. Таких людей она назвала предателями, добавив, что никогда бы не подала им руки. По словам исполнительницы, иноагентам должно быть «стыдно жить», передает ТАСС.

Очень плохо [отношусь к артистам-иноагентам]. Вы понимаете, я считаю, что это — предательство <...> Я считаю, что стыдно жить, будучи иноагентом <...> Я никогда в жизни не подам им руки, никогда не поздороваюсь. Если они вернутся сюда, я не знаю, найдутся [ли] такие россияне, которые смогут пойти на их концерты, или вообще не вернутся, — заявила Успенская.



Артистка добавила, что многие иноагенты сделали свое состояние и славу в России. Однако когда страна столкнулась с тяжелыми событиями, в том числе трагедией в «Крокусе», они не сказали ни единого слова поддержки. По словам Успенской, все эти артисты окажутся там, где должны быть.

Ранее певица прокомментировала решение суда по иску артиста Филиппа Киркорова, назвав компенсацию «чаевыми». Королева шансона добавила, что Фемида оценила «честь и достоинство» ее коллеги в 70 тысяч рублей.