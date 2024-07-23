Отец Шарлота отреагировал на включение сына в список террористов

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий удивился новости о включении сына в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что не согласен с данным решением, так как вина артиста не доказана. Он отметил, что не понимает, на каких основаниях Шарлота включили в этот список.

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Какой он экстремист, какой он террорист? Не согласен с таким решением, впервые о нем слышу. Не понимаю, на основании чего такое решение принято. То, что его в чем-то обвиняют — этот факт еще никем не доказан, — высказался отец артиста.



По словам Шарлота-старшего, он не знаком с доказательствами вины своего сына. Как отметил отец артиста, он будет решать с адвокатом, как поступить дальше.

Я не знаю пока доказательств, в чем его обвиняют. Как можно без решения суда кого-то куда-то вносить? Я не знаком с решением, когда ознакомлюсь, мы будем с адвокатом решать, что дальше делать, — заключил Валерий Шарлот.



Шарлот по решению Росфинмониторинга ранее был внесен в перечень террористов и экстремистов. Артист является фигурантом трех дел и с декабря 2023 года находится в СИЗО.

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе до этого призвал суд учесть раскаяние Эдуарда Шарлота, который извинился перед верующими и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его словам, в вере в раскаяние человека заключается суть христианской цивилизации.