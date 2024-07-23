Джей Вайнберг рассказал, что помогает ему пережить увольнение из Slipknot

Экс-барабанщик группы был уволен из нее осенью 2023-го после девяти лет сотрудничества.

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«По правде говоря, я нахожусь в той точке, когда еще не совсем готов говорить об этом», — признался музыкант в подкасте One Life One Chance With Toby Morse.



По словам Джея, он потратил много времени, чтобы осмыслить опыт игры со Slipknot. Артист называл своего психотерапевта «фантастическим», но подчеркнул, что найти подходящего специалиста бывает непросто.

Ранее Вайнберг назвал свое расставание с коллективом «горем» и заметил, что был ошеломлен решением команды. В данный момент исполнитель работает с группами Infectious Grooves и Suicidal Tendencies.