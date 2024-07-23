Певица Глюкоза исчезла с афиш концерта в Москве
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) исчезла с афиш концерта в Москве после скандального выступления в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, Глюкоза должна была выступить в сборном концерте 29 сентября в «Live арена». Вместе с ней в выступлении должны были участвовать Анна Асти, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды российской эстрады.
Однако после скандала в Красноярске из описания московского концерта убрали упоминание о Глюкозе, а афишу поменяли. Со слов сотрудников одной крупной билетной компании, в лайн-апе Глюкозы уже нет. Однако пока организаторы не подтвердили исключение артистки из числа выступающих, отмечает Mash.
Ранее на концерте ко Дню металлурга в Красноярке зрители заметили странное поведение Глюкозы. По словам очевидцев, исполнительница позволяла себе пошлые жесты, ругалась и выглядела так, как будто была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Наталья Чистякова-Ионова рассказала в соцсетях, что ее странное поведение было вызвано приемом антидепрессантов и снотворного. Лекарства она принимала по назначению врача из-за смерти бабушки и разлада с продюсером Максимом Фадеевым. Исполнительница попросила прощения у зрителей.
Фадеев обвинил Глюк’оZу в манипуляции после раскаяния
При этом Максим Фадеев собирается через суд изъять права на псевдоним и некоторые песни Глюкозы. Об этом он заявил сразу после новостей из Красноярска.