Певица Глюкоза исчезла с афиш концерта в Москве

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) исчезла с афиш концерта в Москве после скандального выступления в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Глюкоза должна была выступить в сборном концерте 29 сентября в «Live арена». Вместе с ней в выступлении должны были участвовать Анна Асти, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды российской эстрады.

Однако после скандала в Красноярске из описания московского концерта убрали упоминание о Глюкозе, а афишу поменяли. Со слов сотрудников одной крупной билетной компании, в лайн-апе Глюкозы уже нет. Однако пока организаторы не подтвердили исключение артистки из числа выступающих, отмечает Mash.

Ранее на концерте ко Дню металлурга в Красноярке зрители заметили странное поведение Глюкозы. По словам очевидцев, исполнительница позволяла себе пошлые жесты, ругалась и выглядела так, как будто была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Наталья Чистякова-Ионова рассказала в соцсетях, что ее странное поведение было вызвано приемом антидепрессантов и снотворного. Лекарства она принимала по назначению врача из-за смерти бабушки и разлада с продюсером Максимом Фадеевым. Исполнительница попросила прощения у зрителей.

Фадеев обвинил Глюк’оZу в манипуляции после раскаяния

При этом Максим Фадеев собирается через суд изъять права на псевдоним и некоторые песни Глюкозы. Об этом он заявил сразу после новостей из Красноярска.