Киркоров застрял в горах во время съемок

Певец Филипп Киркоров сообщил, что оказался заблокирован в горах вместе со съемочной группой во время проливного дождя. Видео с его комментарием опубликовали в Telegram.

Где именно находятся артист и съемочная команда, не уточняется. Ранее стало известно о начале съемок комедии «Братья» с Киркоровым и комиком Денисом Дороховым в главных ролях. Сообщалось, что съемки будут проходить в Краснодарском крае.

«Обычная история, когда натурные съемки, то от светопреставления никто не застрахован. Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки. Мы застряли в горах, мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Мы уже послали сигнал SOS как «Титаник», - подчеркнул артист.



Он добавил, что река поднялась до уровня в десять метров. По словам певца, за семь минут локацию, в которой снимала его группа, смыло, но все «целы и живы».

Киркоров подчеркнул, что сейчас участники группы ждут прогнозов и просят о помощи. Ролик с его комментарием завершился кадрами с бурной рекой.