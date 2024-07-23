André 3000 объяснил, почему многие новые рэперы звучат одинаково
Поэтому, по его мнению, они не могут самосовершенствоваться.
«Вы можете быстро схватиться за микрофон — это здорово, потому что вы получаете непосредственность, но у вас нет времени "оттачивать" свою индивидуальность», — заметил музыкант в шоу The Shop.
André 3000 также упомянул артистов Future и 2 Chainz, которые на заре карьеры звучали не так, как сейчас.
В ноябре 2023-го рэпер представил дебютную пластинку в качестве сольного исполнителя — New Blue Sun. В ней он отказывается от привычного хип-хопа и экспериментирует с флейтой.
Go.zvuk.com: главные новости
Дрейк и 50 Cent намекнули на создание совместного видеопроекта