André 3000 объяснил, почему многие новые рэперы звучат одинаково

Поэтому, по его мнению, они не могут самосовершенствоваться.

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«Вы можете быстро схватиться за микрофон — это здорово, потому что вы получаете непосредственность, но у вас нет времени "оттачивать" свою индивидуальность», — заметил музыкант в шоу The Shop.



André 3000 также упомянул артистов Future и 2 Chainz, которые на заре карьеры звучали не так, как сейчас.

В ноябре 2023-го рэпер представил дебютную пластинку в качестве сольного исполнителя — New Blue Sun. В ней он отказывается от привычного хип-хопа и экспериментирует с флейтой.