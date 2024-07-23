Телеведущая Виктория Боня показала, как выглядела в юности. Звезда опубликовала архивное фото в соцсетях.

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«А ведь я когда-то поехала в Москву за своей мечтой. Ехала на поезде 7 суток с мыслями: я буду рвать когтями асфальт, но не вернусь в Краснокаменск. Это была цель. А сегодня я иду к Эвересту. И я знаю, что могу не только это, потому что внутри меня есть желание, и нет ничего, что могло бы мне помешать», — высказалась блогерша.



Бизнесвумен рассказывала подписчикам, что готовится к восхождению. Боня активно тренируется, чтобы подготовить организм к перегрузкам, и многое показывает в личном блоге.

© Соцсети

Знаменитость отмечала, что специально похудела почти на 10 килограммов. По словам телеведущей, даже небольшой лишний вес при подъеме в горы сильно ощущается и в несколько раз увеличивает нагрузку на позвоночник. Звезда также говорила, что прибегла к экстремальным мерам, поскольку «запустила» себя после операции — врачи запретили ей заниматься спортом в течение трех месяцев. В этот период бизнесвумен также нарушала режим питания, позволяла себе «запрещенку» и не контролировала вес, но в итоге взяла себя в руки.

Боня осудила поведение Тарасова

В августе 2023 года звезда сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). По словам знаменитости, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Боня отмечала, что пошла к хирургу не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту».