Павел Воля зарегистрировал товарный знак

Роспатент согласовал заявку шоумена Павла Воли на товарный знак, под которым комик сможет производить товары для правильного питания. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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В частности, Воля сможет выпускать фруктовые чипсы, батончики, конфеты, снэки, безалкогольные коктейли и соки.

При этом недавно комик и его жена Ляйсан Утяшева стали соучредителями ООО «Центр Полезного Питания», им принадлежит по 15% от общей доли компании. Несмотря на то, что в 2023 году убыток центра составил 1,7 миллиона рублей, а выручка всего 240 тысяч, акционеры надеются, что Воля и Утяшева смогут привлечь интерес к товарам компании, отмечает канал.

Ранее Павлу Воле пришлось оправдываться из-за неудачной шутки. Воля пошутил, что у девушки, в отличие от мужчины, в плане секса все получится, даже если она заснет в общественном месте. В соцсетях негативно восприняли шутку, посчитав, что артист таким образом высмеивал сексуальное насилие.

Сам юморист Воля, что фраза была вырвана из контекста, посоветовал посмотреть выступление целиком и подчеркнул, что в его словах точно не было «насилия, абьюза и прочих неприятных вещей».