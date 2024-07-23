Самбурская выступила в защиту антидепрессантов после объяснений Глюкозы

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, за скандальный концерт в Красноярске. Она выразила уверенность, что певица соврала по поводу приема антидепрессантов.

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«Вставлю свои пять копеек. Антидепрессанты улучшают качество жизни, возвращают вкус к ней и снимают тревогу. Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи», - высказалась Самбурская в своем блоге.



Она подчеркнула, что после приема выписанных неврологом или психиатром лекарств никогда не потянет на действия, которые позволила себе Глюкоза на сцене.

С мнением Самбурской согласился и психиатр, нарколог Василий Шуров. Он назвал мифом утверждение, что антидепрессанты — это «наркотики» и отметил, что у Глюкозы на скандальном видео «выраженные симптомы интоксикации».

«Извините, нарушение координации, не попадать в фонограмму, трогать себя…. материться… Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести», — заявил специалист в беседе с 360.ru.



Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерт Глюкозы, во время которого она не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя за причинные места. Зрители предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Позже она объяснила свое неадекватное поведение стрессом из-за смерти бабушки и «предательства» продюсера. По словам Глюкозы, врачи прописали ей снотворное и антидепрессанты, но она не знала, как они подействуют.