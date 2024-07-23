Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присвоение певцу Ярославу Дронову, известному как Shaman, звание заслуженного артиста. RT на русском

«Не думаю, что [Путин] глубоко знаком с творчеством. Но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя нашего общества», — считает Песков. Ura.Ru

22 июля Дронову присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Газета.Ru