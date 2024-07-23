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Фронтмен Foals Яннис Филиппакис представил сингл Rain Can't Reach Us

Проект лидера рок-группы Foals Янниса Филиппакиса Yannis & The Yaw выпустил песню Rain Can't Reach Us. Трек войдет в предстоящий EP музыканта Lagos Paris London, записанный совместно с афробит-легендой, барабанщиком Тони Алленом.

Фронтмен Foals представил сингл Rain Can't Reach Us
© Go.zvuk.com

Композицию с гипнотическим электроник-рок-звучанием и стремительными ударными дополнило лирик-видео, полностью снятое на вращении вокруг Янниса и огромного дерева.

По словам артиста, Rain Can't Reach Us долгое время называлась The Tornado, потому что напоминала Филиппакису шторм. Он также заметил, что сингл мог бы войти в репертуар Foals, но благодаря Аллену стал чем-то иным.

Мини-альбом увидит свет 30 августа. Ранее выходили треки из него Walk Through Fire и Under The Strikes.

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Тони Аллен