Серябкина назвала важное качество, которое должно быть у каждой девушки

Каждая девушка должна понимать свою ценность, рассказала в беседе с Пятым каналом певица Ольга Серябкина. По ее словам, это понимание должно быть во главе всего.

© News.ru

Понимание ценности себя. Самое важное, — поделилась певица.



Серябкина отметила, чтобы побороть комплексы, важно работать над своим внутренним состоянием. Несмотря на то что справляться с комплексами трудно, поборов их, можно исправить внешние черты, которые не нравятся, добавила певица.

Ранее Ольга Серябкина рассказала о своей суперсиле. Исполнительница призналась, что любит людей. Также Серябкина поделилась, что ее сыну Луке очень нравится новая песня «Супергерой». По ее словам, ребенок любит не все композиции Серябкиной, однако любимые может слушать очень много раз. Знаменитость отметила, что, если ему поставить другую песню, не факт, что это повторится.

До этого певица рассказала, что работа телеведущей дала ей возможность посмотреть на профессию под новым углом. Она отметила, что пока точно не определилась, нравится ли ей такой опыт. Певица стала ведущей шоу «Утро. ТНТ». Вместе с ней в съемках программы участвовал музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash.