Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru поздравил певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с получением звания заслуженного артиста РФ. По его словам, артист яркий и на протяжение двух лет не сходит с экранов телевизора. Пригожин заявил, что певец заслужил такое звание. Он также отметил, что артист ничем не опорочил страну.

Конечно, SHAMAN заслужил. Он яркий, на протяжение двух лет не сходит с экранов телевизора. У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил. Я поздравляю его от всей души. Честно говоря, был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время. Все правильно, — высказался продюсер.



Президент России Владимир Путин ранее присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ уже издан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

SHAMAN до этого посетил митинг-концерт, прошедший у здания посольства США в Москве. Он вышел к публике с флагом РФ в руке и свитшоте с надписью «Я русский». Акция протеста была приурочена к блокировке канала исполнителя онлайн-сервисом YouTube. Исполнитель публично поглумился над видеохостингом, заявив, что сервис никому не известен.