Певица Клава Кока выложила фото в свадебном платье

Певица Клава Кока снялась в образе невесты. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Клава Кока устроила тематическую съемку в честь своего дня рождения. На одном из кадров певица была запечатлена в белом корсетном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Поп-исполнительница добавила к нему фату, жемчужное колье с короной, длинные перчатки и чулки. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — объемную укладку. Знаменитость позировала с букетом белых роз в руке.

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«Принимаю поздравления!» — подписала кадр Клава Кока.



Певица состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге она выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.