Рэпер Cordae раскрыл дату выхода нового материала
Об этом артист рассказал в своих соцсетях, опубликовав трейлер релиза.
«The Crossroads-эра начинается», — написал рэпер.
The Crossroads — предполагаемое название его третьего полноформатного альбома. Пока неясно, ждет ли слушателей пластинка целиком или только первый сингл.
«Здорово вернуться. Я должен был поправиться ради вас. Вы заслуживаете самого лучшего», — обратился Cordae к поклонникам.
Предыдущий лонгплей звезды From a Birds Eye View выходил в 2022 году.
Прошлым летом исполнитель и его девушка, теннисистка Наоми Осака, впервые стали родителями.
Go.zvuk.com: главные новости
Дрейк и 50 Cent намекнули на создание совместного видеопроекта