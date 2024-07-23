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Рэпер Cordae раскрыл дату выхода нового материала

Об этом артист рассказал в своих соцсетях, опубликовав трейлер релиза.

Рэпер Cordae раскрыл дату выхода нового материала
© Go.zvuk.com
«The Crossroads-эра начинается», — написал рэпер.

The Crossroads — предполагаемое название его третьего полноформатного альбома. Пока неясно, ждет ли слушателей пластинка целиком или только первый сингл.

«Здорово вернуться. Я должен был поправиться ради вас. Вы заслуживаете самого лучшего», — обратился Cordae к поклонникам.

Предыдущий лонгплей звезды From a Birds Eye View выходил в 2022 году.

Прошлым летом исполнитель и его девушка, теннисистка Наоми Осака, впервые стали родителями.

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